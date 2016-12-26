各業年金法定費率逐年調升 勞工至18.5％

年金改革架構腹案表一

年金改革架構腹案表二

年金改革架構腹案表三

國家年金改革委員會昨天公布年金改革架構，其中法定費率逐步全面調高，公教人員退休金從現制法定費率12-15%、 8-12%，逐步（年）調高為12-18%； 勞工保險從現制法定6.5-12%，逐步 （年）調高為9.5-18.5%，不過不會一步到位，未來每年調整間距為何尚有待設計討論。

年金改革架構腹案出爐，已掛上總統府年金改革委員會網站分區會議報告中，將作為年金改革國是會議分區座談討論的基礎。

行政院年改會辦公室表示，針對民國98年勞保年金化之前勞保基金財務缺口，政府負最終支付責 任入法。政府訂定計畫分年撥補，在明（106）年起分年編列預算撥補。未來修法年金化後 新出現財務缺口，將先調整制度內涵，調高費率， 避免財務壓力留給年輕世代。

不過，制度設計保險費率加退休金提撥率逐步調高，但合 計以不超過投 保(提撥)薪資的 20%為原則；各年金分擔比率不變，勞資政為2：7：1；將財務自動調整機制納入各種職業別的社會保險 法中，以維持收 支平衡；未來職業別退休 （撫）金制度之 提撥，應採完全準備足額提撥， 提升基金管理效率，不宜再由政府負最終支付責 任；將財務自動調整 機制納入各種職業別的社會保險法中，以維持收支平衡。 另調降退休所得政府節省經費 應全數或部分挹注公教人員退撫基金。

在各項退撫基金將加強管理提高投資報酬率，參考國際經驗，檢討基金投資項目與範圍， 兼顧老年經濟安全與提升投資報酬率的平衡；且基金管理走向專業化，減少政治干預，並檢討各退撫基金是否整併，以利投資。

行政院年改會辦公室表示，基於現階段年金改革成果，俟制度 上軌道，穩定實施後，研議各年金制度整合可行性及其方向，以確保年 金制度作為保障老年經濟安全與社會 團結的制度功能發揮。同步建立監控機制，每5年或10年定期檢討制度運作所面對的挑戰與回應未來社會人口變遷的趨勢，再啟動下一波改革。

(工商)