聖誕節周末不平靜 芝加哥槍擊頻傳7死20傷

今年9月芝加哥消防局成員在一槍擊案現場救助受害者。(美聯社)

美國芝加哥(Chicago)過去48小時內發生多起槍擊案，造成7人死亡、20人受傷。該市的凶殺案和槍擊案自去年起因幫派鬥爭就不斷增加，今年死於兇殺的人數已大幅超過去年。

根據紐約時報(New York Times)報導，在聖誕節這個周末期間，芝加哥因槍擊而死亡的人包括一名18歲的拉丁美洲裔男子，他在凌晨開車行經該市西南部時，背部和頸部遭多次槍擊而死亡。《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune)表示，幾乎所有在這周末遭槍擊的人都是30歲以下的男性。

芝加哥兇殺和槍擊案數暴增的主因是幫派拼鬥，該市的幫派因領土、女友等糾紛，常很快就惡化至槍戰。該市兇殺增加的速度太快，許多警方調查到現在為止都還沒拘捕任何嫌犯。

芝加哥警局表示今年已有745人死於兇殺，和去年同期比起來已經增加了269人。《芝加哥論壇報》表示，這是該市近20年來首次兇殺死亡人數超越700人。該市今年起到目前為止，所有的槍擊案受害者已高達4,252人，比去年同期的2,884人增加了47%。光是這個月到目前為止，芝加哥市就有42人死於兇殺，去年同期兇殺案死者只有33名。

(中時電子報)