陽岱鋼離去 引爆火腿中外「5搶1」大戰

陽岱鋼離去，引爆火腿中外野激烈的「5搶1」爭奪戰。(本報資料照)

陽岱鋼轉投讀賣巨人，使得日本火腿中外野開出空缺，將由五個年輕球員爭搶固定先發席次，據日媒預測，最有可能出線的屬上賽季多任替補，並在陽岱鋼受傷後頂替先發的四年級生岡大海，他也展現高昂鬥志放話說，「想超越陽岱鋼。」

《報知體育》報導，陽岱鋼離去後，火腿隨即引爆中外野五搶一的爭奪戰，接班機會濃厚的岡大海，上賽季兩度因右腳傷勢休兵，影響出賽，整季僅打了41場，不過打擊率3成74、上壘率4成50、長打率4成73成績相當優異，他在球季結束已開始調整飲食，準備在春訓大展身手。

「絕對要搶下先發！」放眼下個賽季，岡大海鬥志相當高昂，期望自己不只是補上空缺，更要打出比前輩還出色的成績。而除了他以外，包括谷口雄也、淺間大基、松本剛，也都是可能人選，而最大的敵人，就屬從巨人交易來的大田泰示。

大田擁188公分、95公斤的優異身材，被巨人期待能扛下主炮，然而他卻沒能開竅，上季出賽62場也僅繳打擊率2成02、4轟，總計8年在巨人僅打出9轟，如今離開巨人，他期待自己在新天地，能一展身手，「我希望能展現出韌性，盡力打出自己的球風，能搶下先發就更好了。」

(中時電子報)