運將引爆瓦斯炸死陸配 依殺人罪起訴

65歲運將林如勇與王姓陸配，發生感情糾紛，竟在今年9月間打開廚房天然氣，再點燃瓦斯筒引爆燒死王女，林則重傷送醫，另有5名警消受輕重傷；台北地檢署今天依殺人等罪將他起訴。

警方調查，今年9月29日清晨5點10分，北市西藏路4樓公寓發生瓦斯爆炸，屋主林如勇以開計程車為生，6年前買下公寓4樓含5樓頂樓加蓋，與一女一子同住。

警方調查，當日清晨4點許，林男兒子被爭吵聲吵醒，去開父親房門遭反鎖，女兒用硬幣打開房門，驚見房內有20公斤裝瓦斯筒，王婦不斷大喊「救命」，但林關門大罵「不要管！」、「要點瓦斯炸死人！」

姊弟見狀跑到附近檳榔攤借電話報警，警消到場關掉廚房已被打開的天然氣，5點32分，林男在房間點燃瓦斯筒引爆，4樓頓時陷入火海，造成1死6傷慘劇。

林男事發後全身80%灼傷，王婦則被燒成焦屍，5名警消也分別受輕重傷；檢警相驗王婦遺體，發現王婦於氣爆後仍未喪命，在場處理警方隨身攜帶的密錄器，也拍下林男在一片火海中，還將想奪門逃出的王婦拉回，認定林男殺人罪證明確。

檢方調查，林男表示懊悔，但辯稱已忘了當時手上有沒有拿打火機，推稱是因警員推倒瓦斯筒才引爆，還說自己「死了就算了」，檢方認為他雖有悔意，但未認罪。

(中時)