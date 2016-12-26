台中捷運藍線複審通過 林佳龍：廢BRT改推優化公車是關鍵
推動多年的台中捷運藍線，日前終於獲得交通部複審通過。市長林佳龍今天指出，市府廢除實質未達BRT標準的台灣大道BRT，並修正為優化公車系統，是讓捷運藍線起死回生的關鍵。
林佳龍今日在市政會議中指出，市府將實質上並未達到BRT標準的台灣大道藍線BRT廢除，並修正為優化公車系統，不僅節省經費，也不會與捷運藍線衝突，而這正是藍線捷運可以通過交通部複審的關鍵因素。
林佳龍表示，前市府時期捷運藍線計畫被交通部退回，主要反對的原因就是「既然有BRT，何必要有捷運藍線？」因此，新市府團隊要一次就規劃最好的捷運路網，否則BRT蓋下去，捷運藍線就沒了。
前市府曾主張興建BRT是為捷運藍線培養公共運輸人口！林佳龍強調，BRT路網整體投資260億元，若興建完成，交通部勢必要求市府「繼續養量」，連帶捷運藍線計畫會被拖延下去。
(中時)
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