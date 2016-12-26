NBA》尼克三人得分破20 主場仍被綠衫軍攻破

安森尼(右)雖然在耶誕節當晚攻下兩隊最高29分，但尼克主場仍舊被綠衫軍攻破。(美聯社資料照)

雖然尼克在耶誕節的夜晚有三人得分超過20分以上，但主場仍被「綠衫軍」塞爾提克以119比114攻破。

塞爾提克在第二節發動34比20攻勢，半場結束取得8分領先優勢，尼克直到比賽最後1分06秒靠著「甜瓜」安森尼投進追平分，雙方戰成112平手，但斯馬特隨即飆進三分球，幫助塞爾提克要回領先，而這記三分球也成為尼克的喪鐘。

塞爾提克全場有6人得分上雙，艾塞亞湯瑪斯27分最高，克勞德與歐利尼克各貢獻16分，荷福德和致勝英雄斯馬特則各挹注了15分，布雷德利11分。

尼克即便安森尼有29分，羅斯25分，波爾金吉斯22分、12籃板，但得分點過於集中，關鍵時刻一旦失手就容易造成敗局。

(中時電子報)