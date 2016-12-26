兩岸有新共識？張小月：陸委會有腹案

近日上海復旦大學舉辦兩岸關係的閉門座談，聚焦在兩岸新共識，陸委會主委張小月今（26）日赴立法院接受質詢時表示，陸委會已有腹案因應，但具體內容不願透露。另有學者提出「兩岸同屬中華民族」的新共識，張小月僅回應，兩岸問題會根據憲法處理。

中國解放軍航空母艦「遼寧號」航艦編隊昨天上午首度通過沖繩本島與宮古島之間的海域，穿越第一島鏈，航行至西太平洋海域進行海空作戰訓練，具有高度政治意涵。張小月表示，政府都有非常好的掌握，會跟區域相關國家加強聯繫。

對於明年的工作展望，張小月則表示，希望對岸能跟我們一起針對不同看法進行溝通協商。

(工商)