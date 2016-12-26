越南美式彩券 首次兩人分享頭獎

越南美式彩券第69期開獎，結果有2人選購相同號碼中頭獎，獎金1592億越盾，各得一半。這是越南歷來獎金最高的一次，也是首次兩人在同一期中頭獎。

彩券營運商Vietlott今年7月開始發行這款美式彩券，雖然中頭獎機率僅814萬分之一，但至今已有多人中巨額頭獎，當地彩迷因此狂熱下注。

這款彩券Mega 6/45 Lotto Jackpot是自選號碼，可從1至45個號碼中選6個號碼進行投注，每注價格為1萬越盾（約0.45美元）。彩券的頭獎採滾動累計方式，如果當期沒有獲獎者，頭獎金額將滾動累計，直到有人中獎。

這款彩券昨天第69期開獎，開獎結果，出現二注相同號碼中頭獎，2名中獎人各得一半獎金。這是第7次出現頭獎中獎者。1051226

(中央社)