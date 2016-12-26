千警立院維安 警署行動餐車做後盾
今天立法院針對民法修正案開會，挺、反同婚兩派人士均申請集會遊行，警方約出動1200名警力維安。為體恤前線員警執勤辛勞，警政署在現場設置「警察行動休息補給站」餐車，提供咖啡、餐點飲食讓員警補充體力。有員警拿了三明治和豆花後，感激地說：「謝謝署長！」
警政署表示，鑑於近來大型活動等專案維安勤務較多，員警長時間執勤，非常辛勞，警政署為提供第一線執勤員警友善且有尊嚴的執勤環境，要求各執勤機關依勤務狀況、時空等因素，積極設置「警察行動休息補給站」，以提供員警飲食與待命休息場所，調節體力及解決生理需求，實施以來，廣獲好評。
警政署署長陳國恩為更完善照護第一線執勤同仁，提供更優質的執勤環境，再次召開專案會議研議，對於室外場所設置之「警察行動休息補給站」，並洽中華民國警察之友總會，向合作廠商購買餐飲服務，以「行動餐車」方式，機動彈性提供現場員警多樣化餐飲及補給品。
今天的行動餐車有貝果、甜甜圈、三明治、豆花、現煮黑咖啡、無糖紅茶等餐飲，係因應季節性需求及符合同仁口味，現場並搭設帳篷，配置桌、椅及福慧床供同仁使用，貼心創舉，使第一線執勤同仁倍感窩心。
警政署表示，對員警執法及執勤環境一向至為重視，期能提供員警更優質的工作環境，該署照護同仁的腳步不會間斷，將持續努力及精進，也期待社會大眾持續給予警察同仁支持及鼓勵。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。