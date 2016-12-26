千警立院維安 警署行動餐車做後盾

在立法院陳抗現場的警察行動餐車，做執勤員警後盾。（警政署提供）

警察行動休息補給站。（警政署提供）

員警取用餐點，補充體力。（警政署提供）

行動餐車有咖啡、貝果、甜甜圈等飲食。（警政署提供）

行動餐車的餐點。（警政署提供）

今天立法院針對民法修正案開會，挺、反同婚兩派人士均申請集會遊行，警方約出動1200名警力維安。為體恤前線員警執勤辛勞，警政署在現場設置「警察行動休息補給站」餐車，提供咖啡、餐點飲食讓員警補充體力。有員警拿了三明治和豆花後，感激地說：「謝謝署長！」

警政署表示，鑑於近來大型活動等專案維安勤務較多，員警長時間執勤，非常辛勞，警政署為提供第一線執勤員警友善且有尊嚴的執勤環境，要求各執勤機關依勤務狀況、時空等因素，積極設置「警察行動休息補給站」，以提供員警飲食與待命休息場所，調節體力及解決生理需求，實施以來，廣獲好評。

警政署署長陳國恩為更完善照護第一線執勤同仁，提供更優質的執勤環境，再次召開專案會議研議，對於室外場所設置之「警察行動休息補給站」，並洽中華民國警察之友總會，向合作廠商購買餐飲服務，以「行動餐車」方式，機動彈性提供現場員警多樣化餐飲及補給品。

今天的行動餐車有貝果、甜甜圈、三明治、豆花、現煮黑咖啡、無糖紅茶等餐飲，係因應季節性需求及符合同仁口味，現場並搭設帳篷，配置桌、椅及福慧床供同仁使用，貼心創舉，使第一線執勤同仁倍感窩心。

警政署表示，對員警執法及執勤環境一向至為重視，期能提供員警更優質的工作環境，該署照護同仁的腳步不會間斷，將持續努力及精進，也期待社會大眾持續給予警察同仁支持及鼓勵。

(中時)