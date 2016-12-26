雷神開睡衣趴 辣妻脫了飛撲

雷神辦睡衣派對，老婆Elsa脫到剩內衣飛撲！（圖／取自Elsa Instagram）

「雷神」克里斯漢斯沃是好萊塢出了名的模範奶爸，他和同是演員的老婆Elsa Pataky可是演藝圈放閃不手軟的銀色夫妻！而昨聖誕節，克里斯漢斯沃更大搞睡衣派對，弟弟連恩漢斯沃也帶著女友麥莉同樂，Elsa更嗨脫到只剩內衣！

克里斯漢斯沃今年約親朋好友大玩聖誕睡衣派對，他與老婆Elsa更是結婚6年來天天曬恩愛！而弟弟連恩漢斯沃也帶著女友麥莉同歡，她與Elsa更感情不錯，親密合照，但最吸睛的，莫過於Elsa嗨到脫掉上衣，露出內衣飛撲老公玩親親，更說這是「最棒的聖誕節禮物！」

(中時電子報)