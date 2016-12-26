MLB》鎖定卡特、納波里 金鶯頻丟煙霧彈

國聯全壘打王卡特傳出金鶯有意追求。(美聯社資料照)

提出4年5500萬美金 (約台幣17.6億)合約被川波打槍，金鶯隊近日傳出將目標放在國聯全壘打王卡特(Chris Carter)、前印地安人納波里身上，但這很有可能僅是讓川波回心轉意的煙霧彈。

據美媒報導，日前傳出金鶯鎖定卡特，或者有可能與指定打擊阿瓦瑞茲(Pedro Alvarez)再續前緣，但MASN記者庫巴寇（Roch Kubatko）認為此傳聞有些誇大，因為金鶯隊首要目標仍是47轟全壘打王川波。

即便金鶯隊宣告放棄對川波加碼，但他仍是球隊首選，其他傳出人選都只是備胎，畢竟不若川波要求複數年合約，卡特、阿瓦瑞茲以及納波里很有可能接受1年短約。不過納波里除了在金鶯名單上，目前遊騎兵隊也積極爭取，盼能讓這位35歲的老將第3度回鍋。

(中時電子報)