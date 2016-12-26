互助會吸金 秦庠鈺判刑3年10月確定

鼎立集團負責人秦庠鈺10年前成立互助會，以借款投資手法於10月內吸金686萬多元，最高法院認定他對台灣金融市場造成重大危害，且犯後否認犯行，今日依違反銀行法將他判刑3年10月，不過秦男已被通緝，疑逃亡藏匿大陸。

原名秦家玉的秦庠鈺，曾投資電影「殺手歐陽盆栽」，與演藝圈關係深厚，他另被控吸金136億多元部分遭高院重判11年，目前最高法院審理中；高院今年5月審理他涉及的碩天炒股案，因傳拘不到已對他發布通緝。

本案導因，秦男本在台中地區從事行銷工作，他因經營不善積欠他人債務，為了償債他邀集友人共同成立公司，並由他的胞姐秦美珠擔任會計，處理金圓互助會會計事宜，由秦男擔任會首吸收會員，對不特定人吸收資金。

檢方在2007年於機場將秦庠鈺拘提到案，經起訴後，歷審都認定他非法經營銀行業務，嚴重影響廣大投資人的權益，犯罪手段實值非難，將他判刑3年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

秦男因另起吸金案被羈押，至2012年台北地院因秦提出清償計畫，裁准交保3000萬，限制出境，每周須向派出所報到，前年高院將他重判11年後，他棄保逃亡被發布通緝。

(中時)