鹹豬手襲胸？全昭彌和宇信稱無肢體接觸
南韓媒體今天報導，有關網路上流傳「鹹豬手撫胸」的貼文，女團I.O.I成員全昭彌和男團UP10TION成員宇信所屬的經紀公司一致否認說，並沒有做出引發爭議的肢體接觸。
南韓「日刊體育」今天報導，女團I.O.I的經紀公司YMC娛樂昨天發表立場稱，「引發爭議的SBS MTV『The Show』耶誕影片是在經紀人陪同下完成拍攝。」
YMC娛樂還強調說，經負責人與全昭彌和宇信方面再次確認，並沒有做出該影片中引發爭議的肢體接觸。對於目前的狀況，全昭彌本人也很吃驚。YMC娛樂說，「對於有些人提出的猜測，我們要重申那並非事實。」
同時，男團UP10TION的經紀公司TOP Media也在昨天對外表示，拍攝現場的負責人和當事人宇信、全昭彌都確認了該影片，並沒有做出引發爭議的肢體接觸，也就此和全昭彌本人親自進行了確認，並再次確認了拍攝過程中並未因此引起驚慌。
報導引述TOP Media說，宇信也做出承諾，作為公眾人物，日後將注意自己的所有言行，不再引發誤會。希望大家不要再散發謠言和具有猜測性的說法，從而引發誤解，並對給粉絲帶來不便和擔憂表示深深的歉意。
據報導，The Show耶誕影片中拍攝到疑似宇信觸摸全昭彌胸部的一幕，之後在粉絲之間引發爭議，目前當事人雙方已經發表立場，表示沒有發生任何事情，事件得以告一段落。1051226
(中央社)
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