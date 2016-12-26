聖多美斷交 外交部6天前評估還是綠燈

聖多美普林西亞21日與中華民國斷交，外交部亞非司司長陳俊賢今天表示，12月15日評估時還是綠燈。

立法院外交及國防委員會上午邀請外交部長李大維及相關部會報告「台聖斷交事件之檢討與後續作為」。

中國國民黨籍立法委員羅致政詢問，李大維9月以總統蔡英文特使身分到聖多美參加總統就職典禮，當時狀況如何？

李大維表示，聖國的體制中，實權掌握在總理，他除了參加就職典禮並和總統會面外，也和總理個別深談1個半小時。總理對國家需求有所表達，他也清楚告訴對方，希望這些規劃要有國際財團加以可行性評估與研究，台灣再考慮是否參加。

羅致政說，外交部報告中強調，亞非司長陳俊賢3月在立法院答詢時就曾說過台聖邦交是「黃燈」，李大維9月訪問時也是黃燈嗎？李大維說，「當然。」

羅致政詢問，外交部多久做一次評估？李俊賢表示，兩星期一次，最近一次是在12月15日。

羅致政追問，那就是斷交前1星期，當時聖多美是什麼燈號？陳俊賢表示，12月15日那一次評估還是綠燈。

陳俊賢表示，當時認為穩固，是因為參次張崇哲12月16日還和對方總理談未來2年度雙邊合作計畫。那個時候是一個「要觀察、不是那麼淺」的綠燈。

羅致政問，綠燈還分深淺嗎？陳俊賢說，雖然一樣是綠燈，但還是有分程度，是一個還要審慎觀察的綠燈。

羅致政詢問，燈號還有意義嗎，指標準不準？李大維說，當然還是有意義。每個國家情形不一樣，有些比較有民主體制，政策轉彎不會那麼容易，有些國家權力集可能中在少數人手上，這種國家就蠻危險。燈號不是說完全沒有意義，但可說是瞬息萬變。

羅致政說，很擔心骨牌效應，有沒有反制作為？有沒有要爭取邦交的口袋名單？李大維沒有明說，但表示和地域司長都有商量過。1051226

(中央社)