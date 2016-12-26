272億欠稅 財政部拚追回50億

財政部長許虞哲（圖）表示，財政部對欠稅大戶追稅門檻調高到新台幣1000萬元，目標再延長5年的追稅期間，272億元的欠稅可追回超過50億元。中央社記者徐肇昌攝 105年12月26日

財政部部長許虞哲表示，財政部對欠稅大戶追稅門檻調高到新台幣1000萬元，目標再延長5年的追稅期間，272億元的欠稅可追回超過50億元。

立法院財政委員會今天審查稅捐稽徵法等修正草案，許虞哲上午到立法院財政委員會列席備詢，多位立委關切財政部對欠稅大戶追稅再延長5年成效。

許虞哲表示，財政部對欠稅大戶追稅門檻，從50萬元調高到1000萬元後，追稅人數會大幅縮小至372人，財政部可與法務部行政執行署就這些3百多人集中追稅。

民進黨籍立委余宛如質詢指出，根據財政部評估追稅再延長5年，欠稅大戶372人，占人數約2成6；不過，欠稅金額253億元，占整體欠稅金額9成3。報告提到延長5年可達租稅公平，是否有其他的評比指標可以有效追討欠稅？

許虞哲回應，希望追稅再延長5年可以追回超過50億元，同時，這次再延長5年至民國111年，考量徵收期間及執行期間合計達15年，財政部也不應該再追了。

此外，時代力量立委黃國昌質詢指出，財政部過去曾對海外追稅嗎？

許虞哲表示，過去因為追稅件數較多，囿於資源及人力等，從來沒有著手進行海外追稅，且海外追稅困難度比國內高一點，但假定有簽租稅協定的國家就可以去追。1051226

(中央社)