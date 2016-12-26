NBA》耶誕夜火力全開 杜蘭特寫下22年最佳
杜蘭特雖然在耶誕夜火力全開，23投11中，攻下36分，還抓下了15個籃板，成為1994年公牛皮朋之後，第一位能在耶誕節當天寫下35分、15籃板以上的數據球員，無奈，領先整場比賽的勇士，卻輸給了厄文的絕殺球。
這場比賽前47分鐘的焦點完全放在杜蘭特與騎士詹姆斯的身上，兩人互別苗頭的味道相當濃厚，杜蘭特23投11中，其中包含兩顆三分球，詹姆斯則是22投12中，4顆三分球，13籃板、4助攻，不論是投籃命中率，或是籃板、助攻次數都不分上下。
然而，詹姆斯與杜蘭特過往彼此在例行賽交手17次，詹皇取得14勝3拜絕對領先優勢，甚至季後賽也同樣如此，2012年兩隊會獅總冠軍賽，當時詹姆斯率領熱火，杜蘭特代表雷霆，熱火最終4勝1敗摘下總冠軍，杜蘭特至今手上獨缺冠軍戒。
(中時電子報)
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