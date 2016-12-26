9位國家講座主持人獲獎 陳建仁表彰學術貢獻

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副總統陳建仁。（黃世麒攝）

副總統陳建仁（中）與國家講座主持人得主們合影。左三為教育部次長陳良基。（黃世麒攝）

副總統陳建仁26日出席「第20屆國家講座暨第60屆學術獎」頒獎典禮，並親自頒發獎座給9位國家講座主持人，表彰他們在學術上的貢獻。

(中時)