紫南宮雞年錢母元旦發送 彩繪階梯揭幕

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南投縣竹山鎮紫南宮今天發表雞年「錢母」，及3座、6幅立體彩繪樓梯，首次錢母發送日期為元旦，當天也為彩繪階梯揭幕。

雞年錢母分為金、銀兩色，另有限量盒裝精裝版本。錢母正面為土地公聖像，印著「紫南宮」、「招財錢母」字樣，背面為公、母兩隻雞，母雞下著雞蛋，象徵生生不息，上方的圓形圖案，收藏者可視為太陽或月亮，外圈印著「雞鳴紫南利路通」、「歲次丁酉年」。

紫南宮管理委員會主任委員莊秋安說，今年錢母設計更漂亮，外盒也採鏤空設計，不用掀開就可見錢母圖樣，元旦上午9時前排進隊伍就可得1枚錢母；紫南宮七星級廁所旁階梯有立體彩繪，民眾平視或俯瞰為兩種不同圖案，歡迎民眾拜完土地公，再來樓梯走走。

紫南宮表示，發送錢母日期為民國106年1月1日、1月15日須捐發票10張、1月28日大年初一、2月26日。大年初一還有限量2000個金雞蛋，內藏2錢金子、1錢金子、現金新台幣4800元到2000元不等，發送當天上午9時前排入隊伍就可得錢母。1月另有多次捐血送錢母。

紫南宮表示，網路常見賣家販賣類似紫南宮招財錢母，為避免信徒受騙，呼籲民眾不要在網路購買，紫南宮錢母「只送不賣」，歡迎民眾來排隊領取，今年首波準備10萬枚錢母、1萬多條錢母琉璃項鍊，將視情況追加，滿足信眾需求。1051226

(中央社)