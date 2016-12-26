紫南宮雞年錢母元旦發送 彩繪階梯揭幕
南投縣竹山鎮紫南宮今天發表雞年「錢母」，及3座、6幅立體彩繪樓梯，首次錢母發送日期為元旦，當天也為彩繪階梯揭幕。
雞年錢母分為金、銀兩色，另有限量盒裝精裝版本。錢母正面為土地公聖像，印著「紫南宮」、「招財錢母」字樣，背面為公、母兩隻雞，母雞下著雞蛋，象徵生生不息，上方的圓形圖案，收藏者可視為太陽或月亮，外圈印著「雞鳴紫南利路通」、「歲次丁酉年」。
紫南宮管理委員會主任委員莊秋安說，今年錢母設計更漂亮，外盒也採鏤空設計，不用掀開就可見錢母圖樣，元旦上午9時前排進隊伍就可得1枚錢母；紫南宮七星級廁所旁階梯有立體彩繪，民眾平視或俯瞰為兩種不同圖案，歡迎民眾拜完土地公，再來樓梯走走。
紫南宮表示，發送錢母日期為民國106年1月1日、1月15日須捐發票10張、1月28日大年初一、2月26日。大年初一還有限量2000個金雞蛋，內藏2錢金子、1錢金子、現金新台幣4800元到2000元不等，發送當天上午9時前排入隊伍就可得錢母。1月另有多次捐血送錢母。
紫南宮表示，網路常見賣家販賣類似紫南宮招財錢母，為避免信徒受騙，呼籲民眾不要在網路購買，紫南宮錢母「只送不賣」，歡迎民眾來排隊領取，今年首波準備10萬枚錢母、1萬多條錢母琉璃項鍊，將視情況追加，滿足信眾需求。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。