詐騙老哏層出不窮 警郵聯手保財產
詐騙老哏不斷出招，新北市民接連上當，所幸機警郵局人員察覺有異，與淡水警分局員警聯手阻絕詭計，保住民眾的財產。
淡水警分局今天表示，62歲孫姓婦人日前前往三芝郵局提領新台幣36萬元。白姓郵局職員察覺婦人神情慌張，不時東張西望，刻意暫緩提領，關懷詢問提領原因，並暗中向警方報案。
淡水警分局三芝分駐所員警江家佑到場協助，苦口婆心向婦人解釋遭「假檢察官、警察辦案」的詐騙老哏，才順利阻止一場騙局。
江家佑向孫婦瞭解被害過程時，詐騙集團還來電詢問孫婦是否提款，江家佑暗示配合指令，試著套出詐騙集團車手。
孫婦假意配合時，不慎說出行員有報警，車手驚覺有警方介入，立即掛斷電話。
江姓員警仍擔心婦人遭車手跟監，護送返家，告知其兒子，母親遭詐騙。婦人的兒子說，母親耿直才誤入詐騙集團的陷阱，感謝警方與郵局人員勸阻，成功保住母親的積蓄。
無獨有偶，「猜猜我是誰」的假冒朋友借款的詐騙老哏，也差點讓民眾上當。淡水第一信用合作社水碓分社的紀姓行員，日前見63歲的林姓男子神情慌張，要匯款新台幣30萬元解救「阿成」。
銀行人員直覺有異向警方報案，並藉口林男匯款單寫錯，要求重寫，拖延時間。經淡水警分局水碓派出所員警吳舜惟、林楷淵到場，瞭解林男掉入「猜猜我是誰」的詐騙老哏陷阱，差點將辛苦積蓄奉送給詐騙集團。
淡水警方呼籲民眾，若接到假冒檢警辦案，要求代保管金錢、網路購物分期付款設定錯誤，或假冒親友借貸等相關電話時，應提高警覺探詢，或立即掛斷電話，撥打反詐騙電話「165」與「110」報案電話查詢，以免落入陷阱上當受騙。1051226
(中央社)
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