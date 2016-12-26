不滿預算案爭議 台南藍議員揚言提告

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(中央社記者張榮祥台南26日電）台南市議會23日通過台南市政府106年度總預算，國民黨團書記長蔡育輝以市議會違法通過交通局1個遭刪除預算提案為由，今天揚言提告，他說，一定會告。

台南市議會今天閉幕，因議員出席人數不足，議長賴美惠宣佈散會，台南市議會第二屆第四次定期大會宣告結束。

蔡育輝表示，他在市議會一讀會時，刪除交通局1個有關捷運規劃新台幣2600萬元的預算，卻被違法提出覆議案通過，他將對賴美惠及提案議員邱莉莉提出偽造文書的告訴。

台南市政府106年度總預算原列798億5047萬7000元，大會通過總預算為798億4972萬3000元，僅刪除約75萬元。1051226

(中央社)