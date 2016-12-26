藍批不提版本是縮頭烏龜 邱太三：抗議
立法院司法及法制委員會今天討論婚姻平權法案，中國國民黨立法院黨團總召廖國棟批法務部有版本卻不提出是縮頭烏龜，法務部長邱太三表達嚴正抗議。
立法院司法及法制委員會上午審查婚姻平權法案，總計有民進黨立委尤美女、蔡易餘、國民黨立委許毓仁、時代力量黨團各自提出的民法親屬編部分條文修正草案、民法部分條文修正草案等4個版本，邱太三列席備詢。
中國國民黨立法院黨團總召廖國棟發言表示，社會對這個議題形成共識還有一段距離，司委會召委執意要把沒有共識的民法修正草案排上議程，他表示抗議與遺憾，民進黨號稱最會解決問題，卻束手無策，總統蔡英文只會躲幕後當影武者，沒有擔當與作為。
廖國棟說，明明法務部有版本卻不敢拿出來，態度通通像縮頭烏龜，並表達反對修法、支持立專法，交付公投、全民決定，這才是負責任的作法。
邱太三立即舉手向會議主席尤美女表示要發言，經主席同意後，邱太三對廖國棟批法務部是縮頭烏龜的說法表示，嚴正抗議。1051226
(中央社)
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