當沖降稅盼配套 許虞哲望向金管會
財政部長許虞哲表示，關於當沖降稅議題，大家有許多不同意見，不過很多有當沖機制的國家，沒有針對當沖有降稅的，他指出行政院希望不只是降稅，金管會可以有其他配套措施。
立法院財政委員會今天審查稅捐稽徵法等修正草案，許虞哲上午到立法院財政委員會列席備詢。
國民黨籍立委盧秀燕質詢時指出，立法院本會期到12月29日，即使召開臨時會也不會開委員會，所以農曆年前當沖降證交稅沒有希望了？
許虞哲回應，這會期即將結束，對於當沖降稅，委員間有不同意見，且目前很多有當沖機制的國家，沒有針對當沖有降稅的。
許虞哲強調，行政院希望金融監督管理委員會可以提出配套措施，而不只是減稅，若其他措施可以提出來後，降稅還是可以推。1051226
(中央社)
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