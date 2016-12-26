外交部：台聖斷交前一周仍綠燈
聖多美普林西亞21日與我斷交，外交部亞非司長陳俊賢上午在立法院表示，12月15日評估時還是綠燈；至於我方是否準備反制作為，準備口袋名單？外交部長李大維並未正面回應，但立委追問口袋名單超過1個？他說，「對！與地域司長經常都有商量過」。
民進黨立委羅致政詢問，李大維9月以總統蔡英文特使身份到聖多美參加總統就職典禮狀況為何？
李大維表示，聖國的體制中，實權掌握在總理，他除與總統會面外，也各別與總理深談1個半小時。總理對國家需求有所表達，他也清楚告訴對方，希望這些規劃要有國際財團加以可行性評估與研究，台灣再考慮是否參加。
羅致政詢問，聖國與我斷交前1周，聖多美還是什麼外交燈號？陳俊賢表示，12月15日評估還是綠燈，因為參次張崇哲12月16日還和對方總理談未來2年度雙邊合作計畫，隨後還送達新任大使同意書。那時是一個「要觀察、不是那麼淺」的綠燈。
羅致政問，綠燈還分深淺嗎？陳俊賢說，雖然一樣是綠燈，但還是有分程度，是一個還要審慎觀察的綠燈。
羅致政說，很擔心骨牌效應，我方有沒有反制作為？有沒有要爭取邦交的口袋名單？李大維並未正面回應，但他強調主要還是以防守戰。
李大維說，他經常與地域司長交換意見，注意一些國家政情發展，這方面準備工作一直都在做，但很機密的處理。至於是否有口袋名單？超過一個以上？他說，「當然是」。
(旺報)
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