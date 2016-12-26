反同牧師趙曉音溜進立院 10多分鐘才被警發現

反同牧師趙曉音在立院大門前以手機聯絡溝通，逾10分鐘都未被警方逮捕。（郭建伸攝）

趙曉音後來才被警方以束帶綁住。（郭建伸攝）

立法院司法法制委員會今審查「婚姻平權法案」，反同團體在上午10點半衝撞進陸續翻進立法院。值得注意的是，反同牧師趙曉音在立法院大門前掛配「下一代幸福聯盟牌子」，在立院大門內以耳機、手機聯絡事情；警方在立院大門前不斷以擴音器喊著「趙曉音牧師，請不要帶群眾衝撞」，但都未發現趙曉音在大門前。

直到11點15分左右，才有警方以束帶逮補趙曉音，趙隨即與警方爭執，「為什麼要逮捕我？」趙曉音後來與警方溝通表示要去醫務室關心受傷民眾，後來就綁著束帶走進立法院區內。

(中時)