跨年夜 貓纜延長營運至凌晨2時

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台北捷運公司今表示，跨年夜當天，貓空纜車將延長營運時間至凌晨2時，歡迎民眾搭乘貓纜上山，欣賞台北101大樓煙火秀。

北捷表示，配合跨年活動，31日當天將延長營運時間，除此之外，31、1月1日2天還會舉辦迎新年活動，在貓空站設置祈福牆，供民眾擺放許願卡、綁帶，寫下新年新希望和對家人親友的祝福，另於站外設置奉茶亭，準備茶桶供民眾享用熱茶，乘客可自備保溫杯飲用。

貓纜也於2017年每月第一個周一恢復營運，北捷表示，若在「纜車動物園站」搭乘貓纜，還可以獲得限量「貓空小精靈鉛筆」，數量有限、送完為止。

(中時)