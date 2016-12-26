喬治麥可成名早 中學組轟樂團紅遍全球

我要評比

今天辭世的英國歌手喬治麥可（George Michael）本名帕納尤托（GeorgiosKyriacos Panayiotou），父親是希臘賽普勒斯人，母親是英國人，1963年出生於北倫敦。

他在中學時代認識志同道合的安德魯瑞吉里（Andrew Ridgeley），1981年合組「轟」（Wham）合唱團，兩人憑著俊俏的外型、黝黑的膚色、挑染的頭髮、享樂主義的形象，很快就抓住時代的脈動，一舉躍居英國天團。「Club Tropicana」、「Wake Me Up Before You Go-Go」等單曲支支暢銷，1985年更前進中國大陸，成為首支在大陸表演的西方樂團。

法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，4次榮登英國單曲榜冠軍，發行多張暢銷專輯後，「轟」宣告拆夥，喬治麥可單飛，鎖定較年長的族群。

1987年，喬治麥可發表首張專輯「信念」（Faith），一身皮衣裝扮，蓄著鬍渣，還戴了耳環，唱著「I Want Your Sex」，看得出風格丕變。

「信念」推出後大獲成功，樂評一致好評，全球銷售突破數百萬張，同名單曲也成為喬治麥可的代表作。

由於首張專輯宣傳太疲於奔命，喬治麥可又隔了3年，才再推出新專輯「Listen Without Prejudice Vol. 1」。

1990年代和2000年代初期，喬治麥可持續產出暢銷歌曲，但2004年的反戰歌曲Shoot The Dog，嘲笑當時的英美領袖布萊爾（Tony Blair）和小布希，惹來不少爭議。

2008年，麥可開始處於半退休狀態，不再參與現場演出，希望淡出大眾焦點，過著「較平靜」的生活。1051226

(中央社)