喬治麥可成名早 中學組轟樂團紅遍全球

今天辭世的英國歌手喬治麥可(George Michael)本名帕納尤托(GeorgiosKyriacos Panayiotou),父親是希臘賽普勒斯人,母親是英國人,1963年出生於北倫敦。

他在中學時代認識志同道合的安德魯瑞吉里(Andrew Ridgeley),1981年合組「轟」(Wham)合唱團,兩人憑著俊俏的外型、黝黑的膚色、挑染的頭髮、享樂主義的形象,很快就抓住時代的脈動,一舉躍居英國天團。「Club Tropicana」、「Wake Me Up Before You Go-Go」等單曲支支暢銷,1985年更前進中國大陸,成為首支在大陸表演的西方樂團。

法新社與英國「每日郵報」(Daily Mail)報導,4次榮登英國單曲榜冠軍,發行多張暢銷專輯後,「轟」宣告拆夥,喬治麥可單飛,鎖定較年長的族群。

1987年,喬治麥可發表首張專輯「信念」(Faith),一身皮衣裝扮,蓄著鬍渣,還戴了耳環,唱著「I Want Your Sex」,看得出風格丕變。

「信念」推出後大獲成功,樂評一致好評,全球銷售突破數百萬張,同名單曲也成為喬治麥可的代表作。

由於首張專輯宣傳太疲於奔命,喬治麥可又隔了3年,才再推出新專輯「Listen Without Prejudice Vol. 1」。

1990年代和2000年代初期,喬治麥可持續產出暢銷歌曲,但2004年的反戰歌曲Shoot The Dog,嘲笑當時的英美領袖布萊爾(Tony Blair)和小布希,惹來不少爭議。

2008年,麥可開始處於半退休狀態,不再參與現場演出,希望淡出大眾焦點,過著「較平靜」的生活。1051226

(中央社)