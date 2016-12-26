跨年夜 貓纜延長營運至元旦凌晨2時

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台北捷運公司今天表示，貓空纜車將於12月31日當天延長營運至明年元旦凌晨2時，並於民國106年起恢復每月第一個週一營運。

北捷表示，配合跨年活動，貓纜特別於12月31日當天延長營運至明年元旦凌晨2時，視現場人潮營運至旅客輸運完畢為止。

跨年及元旦兩天適逢週末，貓纜也將舉辦迎新年活動，貓空站將設置祈福牆和奉茶亭，可供民眾擺放許願卡、綁帶與自備保溫杯享用熱茶。

另外，北捷說，貓纜原本每週一為保養維護日，全天不營業，不過106年起，每月第一個週一將恢復營運，服務旅客。1051226

(中央社)