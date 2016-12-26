審查婚姻平權 藍委批評政府消失

立院司委會今天審婚姻平權法案，對要立專法或修民法，國民黨立院黨團鬧內鬨，但皆批評民進黨政府在這重大法案中消失，只看到幾個綠委拚命猛加柴火，讓社會加劇對立。

立法院司法及法制委員會今天審查婚姻平權法案，國民黨立委賴士葆在大體討論時表示，他沒有辦法接受同黨立委許毓仁修民法的提案，若法案通過，從此台灣進入無父無母的家庭及社會，只有雙親一、雙親二。

而許毓仁也在大體討論時發言指出，反對修民法的人，必須要清楚說明哪些權利被侵犯，原住民、殘障人士需要專法保障，但同志跟異性戀有不一樣嗎？沒有，因為都是同等人，所以要納入基本法的保障。

但儘管意見不同，但藍委在大體討論時皆發言批評總統蔡英文及行政院長林全消失不見人影。藍委林德福表示，政府推動重大法案，不是丟個廣告就看不到人。

許毓仁指出，婚姻平權是蔡總統的競選政策，今天卻要由反對黨立委提出，讓他非常失望，他看到的是蔡總統對一整個世代的欺騙，為何追殺國民黨黨產就可快速且全力通過，今天婚姻平權，民進黨執政的承擔及魄力在哪裡？

賴士葆則說，因為婚姻平權，台灣已到了世代鬥爭的階段，這麼重大的法案只看到幾個綠委拚命猛加柴火，讓社會加劇對立，強力譴責消失、變成路人甲、乙的蔡總統跟林全，這種隔岸觀火、事不關己的態度令人搖頭，不知選出這樣的總統、政府幹什麼，毫無解決問題的能力。

賴士葆表示，既然蔡總統無法替人民作主，就放手讓人民公投，輸了大家服氣，若修民法是最大共識，為何不公投？由立法院推動，半年內解決，這問題最少3年不會再提，只有透過公投才有辦法徹底解決。1051226

(中央社)