NBA》絕殺球與抄截 厄文創耶誕節兩紀錄

騎士隊厄文(左)在最後關頭逆轉戰局。(美聯社)

領先整場比賽的勇士，竟在最後3.4秒被厄文的13呎中距離絕殺，108比109不敵騎士，厄文力挽狂瀾，不但成為騎士的致勝英雄，單場7次抄截，寫下耶誕節兩項紀錄。

根據統計，NBA過去20年的耶誕節大戰只有3次出現最後5秒內的絕殺球，第一次是2008年梅森幫助馬刺險勝太陽，第二次2011年羅斯最後4.8秒投進致勝球，公牛氣走湖人，第三次就是此役厄文的神來一投。

此外，厄文單場還出現7次抄截，這是NBA史上耶誕節當天比賽的新高紀錄，厄文憑藉著逆轉一投，將其他兩位表現優異的詹姆斯與杜蘭特光環全部搶走。

(中時電子報)