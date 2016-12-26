藍委柯志恩身體不適送醫 留院觀察無大礙

國民黨立委柯志恩今天參加國民黨團會議時突然感覺到身體不適，送醫務室檢查發現血壓低、血糖低、心跳也很慢，立即送送台大醫院觀察，目前已無大礙，但仍要打點滴、留院觀察。

柯志恩辦公室表示，今天早上8時50分，柯志恩在參加國民黨團的會議時，突然感覺到身體不適，血壓很低、心跳也很慢，因此先送立法院醫務室，但醫務室判定這樣有點危險，要趕快送醫院檢查，隨即送台大醫院。目前柯志恩已無大礙，但因為仍要打點滴，所以人還留在醫院觀察，感謝大家的關心

立法院秘書長林志嘉上午在醫務室陪同柯志恩。林志嘉受訪表示，柯志恩上午開會時，突然覺得不太舒服，所以送到醫務室，醫務室認為柯志恩血壓低、血糖低，建議送台大醫院觀察。林志嘉並強調柯志恩暈倒跟同志婚姻修法無關。1051226

(中央社)