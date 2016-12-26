立院通過程序性提案 婚平法案均送協商

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立法院司法及法制委員會今天通過提案，各版婚姻平權法案條文逐條討論後送朝野協商，後續婚姻平權相關草案均送交朝野協商。

立法院司法及法制委員會上午審查婚姻平權法案，總計有民進黨立委尤美女、許毓仁、蔡易餘、時代力量黨團各自提出的民法親屬編部分條文修正草案、民法部分條文修正草案等4個版本。

會議主席處理相關草案前，先通過一項程序性提案，今天審查立委尤美女所提「民法親屬編部分條文修正草案」等6案，待宣讀各版本條文逐條討論後通過之草案，送交朝野協商；後續所提民法部分條文修正草案及婚姻平權相關草案，均送朝野協商。1051226

(中央社)