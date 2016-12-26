通緝犯躲查緝 藏旅館天花板2小時
昨（25）日下午3時許，新北市警板橋分局員警尾隨1輛可疑自小客車，見車上1對男女進入板橋館前西路巷內某旅館，員警進入查訪，僅見42歲林姓女子應門，並聲稱屋內只有她1人，員警巡視屋內，發現廁所天花板內有裂縫，且還傳來窸窣聲響，林女才坦承42歲的張姓男友躲在天花板夾層中。
張嫌試圖從天花板夾層逃往其他房間，與警方僵持2個多小時，最後因實在找不到出路，才乖乖爬下天花板。
張嫌就逮後，從身上起出安非他命12.12公克、海洛因約1.25公克、磅秤及注射針筒等證物。
警方表示，張嫌分別遭台中地檢、彰化地檢通緝，一旦遭查獲，將合併執行2年多徒刑，因而狗急跳牆躲進天花板。偵訊後，全案依毒品通緝及違反毒品危害防制法移送法辦。
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(中時)
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