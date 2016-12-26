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圖輯》立院審婚姻平權案 護家盟翻越圍牆

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立院審婚姻平權案 護家盟民眾翻越圍牆
立院審婚姻平權案 ，護家盟民眾翻越圍牆。（王英豪攝）
立院審婚姻平權案 護家盟民眾翻越圍牆
護家盟在立法院外集體下跪，訴求將同性婚姻交付公投。（王英豪攝）
立院審婚姻平權案 護家盟翻越圍牆
護家盟團體翻越立法院圍牆。(王英豪攝)
立院審婚姻平權案 護家盟翻越圍牆
護家盟團體試圖翻越圍牆。(王英豪攝)
立院審婚姻平權案 護家盟翻越圍牆
護家盟團體翻越立院圍牆，企圖闖入，遭警方制伏。(王英豪攝)
護家盟
立院26日通過婚姻平權民法修正草案，護家盟民眾突襲轉往總統府抗議。（趙雙傑攝）
護家盟
立院26日通過婚姻平權民法修正草案，護家盟民眾突襲轉往總統府抗議。（趙雙傑攝）
護家盟
立院26日通過婚姻平權民法修正草案，護家盟民眾突襲轉往總統府抗議。（趙雙傑攝）
護家盟
立院26日通過婚姻平權民法修正草案，護家盟民眾突襲轉往總統府抗議。（趙雙傑攝）

立法院司法及法制委員會今天審查攸關同志婚姻平權的《民法相關條文修正草案》，正反雙方一早就集結於立院周邊，各自聲援。中午12時許，司法委員會召委尤美女宣布，全案審查完竣，雙方陣營湧現兩樣情。挺同團體則是揮舞旗幟歡呼，護家盟民眾改轉往總統府前抗議。

(中時)

關鍵字：婚姻平權護家盟
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