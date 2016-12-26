國際大師憑兒時記憶 設計出燈會禮賓服

男禮賓人員由環球科技大學學生擔任，其中還有外籍生，服裝是國際大師林國基作品。（許素惠攝）

國際服裝大師林國基（右）說明女禮賓人員服裝波浪裙擺可拆卸，靈感來自圍裙。（許素惠攝）

女禮賓人員服裝靈感來自林國基兒時的故鄉印象。（許素惠攝）

環球科大學生擔任台灣燈會印尼語外語志工導覽。（許素惠攝）

林國基以北港花燈藝師作品為設計元素，頭上的花燈有濃濃花燈原鄉的意象。（許素惠攝）

模特兒頭上就是燈籠，為台灣燈會宣傳意味鮮明。（許素惠攝）

女禮賓人員服裝搶眼，時尚又復古。（許素惠攝）

女、男禮賓人員服裝走秀。（許素惠攝）

女、男禮賓人員服裝走秀。（許素惠攝）

林國基（左）說明創作理念。（許素惠攝）

林國基為台灣燈會設計多套融入雲林特色的服裝，上午賣關子只曝光一套。（許素惠攝）

國際服裝設計大師林國基憑著兒時記憶，為2017台灣燈會設計出饒富雲林故鄉味的禮賓大使服裝，中興與國光號車掌小姐、農婦袖套及圍裙，全都成創意元素，喜氣桃紅搭上貴氣紫色，鮮明而親切。男士部分，廟前西裝筆挺的士紳是他最深刻的印象，運用七0年代西裝線條為主軸，呈現穩重而值得信賴的形象。

此外，林國基還以雲林20鄉鎮市農特產品融入服裝中，設計出多套別具一格的服飾，上午其中一套率先曝光，模特兒頭上的燈籠加上垂吊的流蘇，強烈的花燈意象，令人眼睛為之一亮。他說，這是源自於北港花燈藝師作品的設計元素。

雲林縣府上午發表台灣燈會禮賓親善大使及外語導覽志工培訓成果，外語導覽除了最基本的英、日語外，響應南進政策，以及東南亞新住民已成為台灣入移人口主流，印、越泰等語也在列，虎尾、環球、雲林3科大，永年、正心及維多利亞等中學學子都加入外語志工行列，小秀成果，獲得在場雲林縣長李進勇、副縣長張皇珍、虎尾鎮長林文彬、縣議員賴淑娞、周秀月等來賓熱烈肯定。

林國基說明，他出生在鄉下台西，小時候最深的印象，就是國光、中興號車掌小祖，覺得好時尚，所以女禮賓人帽子宛如車掌小姐帽，衣裙有農婦袖套及領巾的影子，波浪裙擺還可拆卸，來自圍裙概念。

(中時)