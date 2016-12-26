教宗對陸天主教會議態度變軟 外界關注
由中國大陸官方主導的第9屆中國天主教代表會議今天起至30日在北京召開。由於教宗方濟各沒有要求主教不得出席大會，令外界相當關切這是否代表中梵關係更一步邁向融冰。
本屆會議原本應該在去年舉行，延遲了一年多，天亞社此前報導，相信是為了提供時間讓中梵雙方就主教任命問題談判。
上屆中國天主教代表會議召開時，教宗本篤16世對有主教被迫出席會議發出譴責並表示痛心。
對於本屆會議，根據「梵蒂岡內部通訊（Vatican Insider）」網站，教宗方濟各沒有明確要求在中國的主教不得參加大會，但透過一份聲明表示，「梵蒂岡方面會根據確鑿的事實來做出評判」，暫緩評斷。
聲明還表示，中國天主教徒都在等待中梵對話談判帶來的積極跡象，希望有團結與和諧的未來。
中國天主教代表會議5年舉行一次，將產生新的天主教愛國會和天主教主教團領導人，「梵蒂岡內部通訊」指出，教宗不承認的馬英林和房光耀將連任「中國主教團」主席和愛國會主席，而教宗任命並獲大陸政府承認的沈彬主教將進入領導層。
報導指出，北京政府官員們很清楚，一名未經教宗任命或者授權的主教是不會被教會視為團體領導人的。
天亞社報導，許多天主教徒對這個會議反感，認為它與教會無關，而出席會議的教會人士只是舉手機器，是通過支持「獨立自主自辦」機構章程的橡膠圖章。
上一屆代表會議舉行後，梵蒂岡對有主教據報被迫出席會議發出聲明，表示「深表遺憾」。「 梵蒂岡內部通訊」說，本屆大會是否對主教施加壓力或採取強制性措施，對於改善中的中梵關係將是十分重要的檢驗。1051226
(中央社)
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