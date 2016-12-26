台中耶誕YA創11萬人次 民眾浪漫求婚
台中市政府今年舉辦的「台中耶誕YA」半個多月來共吸引11萬人次參加，創下歷史新高，還有民眾利用現場浪漫氛圍向女友求婚成功，為活動劃下完美句點。
「台中耶誕YA」活動自12月9日至25日在台灣大道市政廣場登場，現場有高18公尺的耶誕樹，還有摩天輪、咖啡杯、旋轉木馬、旋轉海盜船、熱氣球、小火車等遊樂設施，並於耶誕樹前設置「台中四寶」台灣黑熊、穿山甲、石虎及白海豚的大型裝置藝術，宣傳2018台中世界花博，讓市政廣場搖身一變成為華麗的嘉年華會。
昨晚閉幕夜，不少民眾把握最後一天機會，全家出動前往拍照、遊玩，市政廣場瞬間擠滿人潮。台中市新聞局表示，今年增設多項遊樂設施、延長開放時間，短短17天的活動，共吸引11萬人次前來，創下歷年新高，現場更有民眾利用浪漫氛圍向女友求婚成功，為整個活動畫下圓滿句點。
在昨天活動的最後一天，適逢耶誕佳節，市政廣場湧入近萬民眾把握機會前來拍照遊玩，其中最特別的是，有民眾抓準現場浪漫氣氛，在親友團簇擁下，捧著玫瑰花向女友求婚成功，為活動畫下圓滿句點。
此外，為照顧原縣區的市民朋友，昨晚豐原陽明市政大樓也同步舉辦耶誕活動，安排知名歌手許富凱等藝人帶來表演，搭配溫馨的耶誕布置環境，讓民眾感受濃濃的耶誕氣氛。1051226
(中央社)
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