北市267所學校周邊人行道 26日起禁菸
台北市衛生局今天宣布，為維護師生、家長及民眾權益，轄內267所學校周邊人行道今天起為全面禁止吸菸場所，違者可處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。
衛生局健康管理處長林夢蕙表示，菸害防制法目前已規範高中以下學校及大多數室內公共場所全面禁止吸菸，但未將騎樓、人行道等戶外區域納入禁菸場所規範。
天主教靜修女中校長蔡英華舉例，靜修女中臨近寧夏夜市，常有台灣民眾、大陸客在學校外的人行道抽菸，導致學生夜自習時總是菸味瀰漫，苦不堪言。
林夢蕙指出，民國101年4月30日公告健康國小為第1所周邊無菸人行道，今天起再新增31所私立學校，一共累計有267所學校（含257所公私立高中職、國立師大附中、8所大學、台北美國學校）成為周邊無菸人行道。
若違反者，將依菸害防制法第31條第1項規定，處2000元以上、1萬元以下罰鍰。衛生局呼籲民眾不要為了滿足私慾、造成他人困擾。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。