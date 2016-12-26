北市267所學校周邊人行道 26日起禁菸

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台北市衛生局今天宣布，為維護師生、家長及民眾權益，轄內267所學校周邊人行道今天起為全面禁止吸菸場所，違者可處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。

衛生局健康管理處長林夢蕙表示，菸害防制法目前已規範高中以下學校及大多數室內公共場所全面禁止吸菸，但未將騎樓、人行道等戶外區域納入禁菸場所規範。

天主教靜修女中校長蔡英華舉例，靜修女中臨近寧夏夜市，常有台灣民眾、大陸客在學校外的人行道抽菸，導致學生夜自習時總是菸味瀰漫，苦不堪言。

林夢蕙指出，民國101年4月30日公告健康國小為第1所周邊無菸人行道，今天起再新增31所私立學校，一共累計有267所學校（含257所公私立高中職、國立師大附中、8所大學、台北美國學校）成為周邊無菸人行道。

若違反者，將依菸害防制法第31條第1項規定，處2000元以上、1萬元以下罰鍰。衛生局呼籲民眾不要為了滿足私慾、造成他人困擾。1051226

(中央社)