曹啟鴻：絕不拿核食當經貿談判籌碼

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國民黨籍立委王惠美今天在立法院要求農委會主委曹啟鴻公開承諾，絕對不拿開放核災區食品當經貿談判籌碼，曹啟鴻回覆，「向來如此，本來就一直在把持國人健康。」

立法院經濟委員會上午審查行政院函請審議「農業金融法第三十九條、第四十條及第五十七條條文修正草案」。曹啟鴻率農委會官員列席並備詢。

昨天增辦的核食公聽會，內外抗議聲不斷。王惠美質疑，核食議題都是農委會副主委陳吉仲在擋，曹啟鴻還沒有表態過，她要求曹啟鴻表態，是否選擇經貿外交，食安就可以放棄？曹啟鴻說，沒有。

王惠美又追問，是否會捍衛？曹啟鴻回覆，會捍衛以食安作為前提才進行經貿談判。

王惠美要求曹啟鴻具體做出承諾，「絕對不會把核食當做經貿談判籌碼？」曹啟鴻說，「向來如此。本來就一直在把持國人健康。」1051226

(中央社)