台灣燈會禮賓大使外語導覽 雲林秀人才
2017台灣燈會禮賓親善大使及外語導覽人員，今天發表培訓成果，雲林縣長李進勇表示，有信心將明年台灣燈會在雲林，辦得盡善盡美。
雲林縣政府上午在雲林縣政府文化處迴廊，以「2017台灣燈會在雲林－笑靨迎賓，溝通無界」主題，布置伸展台，秀出燈會禮賓親善大使全新設計服裝，並發表外語導覽人員訓練成果。
雲林縣長李進勇說，明年2月將在雲林展出「最有台灣味的燈會」，縣府結合縣內環球、雲林、虎尾3所科技大學及高中學子，由環球科大主導，投入禮賓親善大使及外語導覽志工培訓。
李進勇感謝各界協助，讓燈會相關活動能順利推展，有信心將明年台灣燈會在雲林，辦得盡善盡美，歡迎國內外觀光客共襄盛會。
禮賓親善大使服裝，由出身雲林台西的知名服裝設計師林國基操刀，女性服裝以桃紅及紫色系，展現70年代農村風情，如荷葉袖套、領巾和圍巾，帽子設計靈感來自台西客運小姐帽子，高帽形式讓來賓可清晰看到。
禮賓親善大使的男性服裝，以正式禮服為主，西裝褲側面有特別線條設計，西裝領帶有燈籠概念設計感；男女服裝材質經防皺易整理，以因應燈會空曠環境。
外語導覽除了必要的英語，還有日本、馬來西亞及新住民各母國語言等，導覽現場燈會、鄉村遊程、景點介紹等，要讓各國遊客賓至如歸。
雲林縣承辦明年台灣燈會，2大燈區及展期分別是虎尾燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。1051226
(中央社)
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