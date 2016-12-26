李大維：亮黃燈邦交國不只一個

外交部長李大維今天表示，亮黃燈的邦交國事實上不只一個，「有急迫壓力的確實存在。」

立法院外交及國防委員會上午邀請李大維及相關部會報告「台聖斷交事件之檢討與後續作為」。

有關外媒報導梵蒂岡與中國大陸擬建交，李大維答復民主進步黨籍立委陳亭妃時表示，教廷希望和中國大陸3000萬教民展開福音傳播，這點意願表達非常清楚。

他說，但是梵蒂岡和中國大陸之間的問題非常複雜，除了主教任命權之外，還有其他議題，包括受到拘禁的神職人員，最重要是雙方對於宗教自由的解釋恐怕有非常大差異，（雙方將建交的）報導只是炒冷飯。

李大維表示，「講老實話，這個議題我記得我17年前當政務次長的時候，就已經是沸沸揚揚的議題。」

中國國民黨籍立委江啟臣詢問，現在邦交國中，據說亮黃燈的還有1個，實際上狀況如何？李大維表示，21個邦交國的壓力永遠都在，每個案例不完全一樣，「有急迫壓力的確實存在。」

李大維也說，亮黃燈的事實上不只一個，但不便多說。

江啟臣詢問最穩定的邦交國？李大維表示，很難加以量化式評估。1051226

(中央社)