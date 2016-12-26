李嘉欣與家人滯留北海道機場3日

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香港藝人李嘉欣日前與丈夫和兒子到日本北海道旅遊，卻遇上當地大風雪，「大美人」一家3口滯留機場3天，25日凌晨才順利回港。

綜合香港媒體的報導，李嘉欣一家和朋友之前到北海道遊玩，預定於22日返港，但剛好遇上風雪，飛機無法起飛，一家人滯留當地機場。

滯留北海道機場期間，李嘉欣曾在微博留言，對搭乘的航空公司表不滿，指航空公司「沒通知和安排，其他航空公司都飛了」，並要求航空公司儘早解決問題。

據報導，李嘉欣一家人於25日凌晨順利搭機返回香港，她在機場接受採訪時，面容憔悴。1051226

(中央社)