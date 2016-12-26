單身聖誕不孤單！蔡依林露腿秀愛的抱抱

蔡依林曬照過聖誕，剌秀白皙長腿。（圖／本報系資料照片）

蔡依林甜抱愛犬「屋虎」過聖誕。（圖／取材自蔡依林臉書）

歌壇天后蔡依林（Jolin）與混血男模錦榮2010年合作《玩愛之徒》MV擦出愛火，交往6年後，傳出兩人在上月協議分手，「VJ戀」情已逝，不過彼此仍是朋友。雖然Jolin單身過聖誕節，不過身旁有愛犬「屋虎」陪伴，蔡依林也曬照露出燦笑。

蔡依林在聖誕節曬出與比熊犬「屋虎」合照，她幫屋虎戴上馴鹿角，模樣萌翻，身穿紅色高衩裙的Jolin開心抱著屋虎，還不經意露出白皙長腿，鉛筆美腿讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)