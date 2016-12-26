中市議會提自治條例 禁止日核食在台中販售

我要評比

台中市議會國民黨團今天召開記者會，要求市府衛生局肩負起為市民食安把關！（陳世宗攝）

「全台串聯反核災食品！」台中市議會國民黨團連署提案修正「台中市食品安全衛生管理自治條例」，禁止核災五縣食品在台中市販售，經2、3讀程序後使得通過，為六都第1個通過自治條例。市長林佳龍強調，沒有人希望吃到不安全的食品，議會將其納入自治條例共同為市民食安把關。

衛生局表示，目前政府仍全面禁止日本福島等5縣受核災影響地區的食品進口，市議會通過的「台中市食品安全衛生管理自治條例」修正案，包括以中文標示都道府縣名等內容，都與日前衛福部宣示的政策方向一致，市府樂見其成；議會通過後，市府將依程序陳報行政院。

市議會國民黨團今天召開記者會，市議員李中、黃馨慧、朱暖英、陳政顯、劉士州等人會中指出，國民黨團本會期積極提案，要求在食安自治條例中，增加第10條之1「日本核災區包括福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣、群馬縣等5縣食品，不得在台中市販售」。

黃馨慧呼籲衛生局要以民眾的健康為第一，未來就算中央法規變動，衛生局也要堅持核災5縣食品不在台中市販售，且日本進口食品要明確標示產地，肩負照顧台中市民健康的責任，絕不容民眾的健康遭政治出賣！違反者得視違規情形依食安法處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局長徐永年說，議會通過這次自治條例修正案後，市府將依程序陳報行政院；又市府以民眾食安為優先考量，食品業者若違反食安法第22條食品標示，或第30條應向中央主管機關申請查驗申報其產品資訊等，若經查獲竄改原產地標示，可依食安法處4萬元以上，400萬元以下之罰鍰。

(中時)