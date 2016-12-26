開心受他隊關注 張育成不排斥被交易

張育成今擔任台日青棒賽開球嘉賓。（葉姵妤攝）

效力於克里夫蘭印地安人的內野手張育成，這次入選2017年世界棒球經典賽中華隊集訓名單，是他首度入選世界級國際賽，有望繼去年亞錦賽後再度披上國家隊戰袍，張育成也希望能從「賢拜」們身上學習。

張育成去年曾參與在台灣進行的亞錦賽，這次被列入經典賽中華隊大名單中，他說：「WBC是比較大型的賽事，一定比較有壓力，也會比較緊張。」他也提到，因這次中華隊陣中有許多「賢拜」，其中包括多名曾旅外發展的好手，「希望跟他們學習，在更高的階級要怎麼發揮才有好表現。」

今年是張育成旅美第3年，21歲的他在高階一A整季都以游擊手身份出賽，共打了104場，打擊率2成59，有13發全壘打，守備率9成64，季後被《棒球美國》評選為印地安人潛力新秀第6名。

張育成未來性受到看好，球季中起也不時其他球隊對他有興趣，可能被交易，對此張育成說：「聽到消息滿開心的，代表別隊也有在看我的表現。」他也提到，自己不排斥被交易，「去到別的隊，生活應該沒什麼差別。」

張育成日前向中華隊報到後未參與集訓，向球隊告假進行自主訓練，1月2日會先返美參加球團安排的體能訓練營，之後再加入中華隊訓練，備戰經典賽。對於明年球季，張育成提到，「球隊有要我強化下盤的力量、增壯一點，因為今年季末體能下滑，可能就是下盤力量不足。」

(中時電子報)