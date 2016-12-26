冒名李遠哲賣股 超導權威王守田逃過通緝免訴

國際知名超導科技權威王守田，多年前被控涉嫌偽稱他創辨的美國「王氏公司」，找來李遠哲、朱經武、丁肇中等國際學者擔任董事，將在美國掛牌上市，獲利可期，違法委託投顧業者在國內銷售王氏公司股票。台北地檢署因王守田逃匿美國逾14年，已逾追訴權時效，今將王守田不起訴。

王守田是史丹福大學博士，2001年間前中研院院長李遠哲因他的超導科技應用、核磁共振影像儀(MRI)技術領先世界，鼓勵他回台研發。不料他回台後因與「超導國際科技」發生糾紛，致官司纏身，避居美國迄今。

王守田是2002年遭超導科技公司股東指控，涉嫌以引進其經營的美國「王氏超導」公司的核磁共振質譜儀等兩種先進儀器為由，要求超導科技投資150萬元美金，事後並未移轉儀器，亦未退還投資款項。王否認不法，李則否認擔任王氏公司董事。北檢依詐欺、背信等罪嫌起訴王守田。

之後，檢方再查出，王守田當年偽稱他創辨的美國「王氏公司」，找來李遠哲、朱經武、丁肇中等國際學者擔任董事，並於2002年8月底在美國那斯達克掛牌上市，獲利可期，委託業者在國內銷售王氏公司股票。但事後因王守田遭起訴，投資人未購買王氏公司股票，檢方密訊李遠哲，李否認擔任王氏公司董事。北檢將全案移併北院審理。

由於王守田案發後避居美國，北院因王守田通緝時效屆滿，日前判決超導案免訴，並將賣股案退回北檢偵辦。檢方審視卷證資料後，認定王守田追訴權時效完成，今將王守田不起訴。

(中時)