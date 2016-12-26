陸殲-20掛副油箱試飛 可長途襲擊
中國大陸研製的戰機殲-20近日試掛4個副油箱進行試飛，有分析指出，這將令殲-20飛得更遠，可以飛到美國的阿拉斯加。
新浪軍網今天報導，近日有影片曝光了匿蹤殲-20戰機2012號原型機攜掛4個副油箱試飛的畫面。
這也顯示殲-20機翼下有4個外掛點，可掛PL-10或PL-15空對空飛彈及副油箱。
報導分析，4個外掛點主要是在非匿蹤環境下作戰（包括已取得制空權或者和平時期空中巡邏）及長途轉場時使用。
在有需要時，殲-20可以拋棄副油箱及其掛架，從非匿蹤作戰模式切換到匿蹤作戰模式─因為外掛物會容易被雷達察覺。
報導並引述外媒指出，殲-20測試外掛副油箱，表明它的試飛任務已進入尾聲，也代表未來解放軍的匿蹤戰機可跟一般戰機一樣，使用外掛武器執行任務，並增加攜帶武器的數量，有利提升戰鬥力。
報導引述軍事人士估計，外加油箱可使殲-20的航程大增至6500公里，即足以由中國大陸東北飛到美國的阿拉斯加有餘。
而如果殲-20掛載4枚PL-15等飛彈，則可有效遠距獵殺敵方的預警機與加油機。
殲-20是大陸方面研製的最先進戰機，香港軍事評論員梁國樑日前在明報撰文指出，殲-20不久將進入實戰部署，明年可部署百架。
他並說，形勢催人強，大陸方面加快部署殲-20的原因，是大陸方面覺得其安全環境並不樂觀，反而更加險惡，威脅不斷積累，包括美國新當選總統川普上台。1051226
(中央社)
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