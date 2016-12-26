國立高中職改隸市立 林佳龍：助推動技職再造
國立高中職預計106年1月1日改隸為市立，台中市長林佳龍26日在市政會議中強調，這項政策「絕對是對的事情」，唯有擁有教育的權與責才能順利推動技職再造、產學合作，讓學生無縫接軌進入職場，進一步推動「青年希望工程」；未來特教三校改隸後，市府會投注較多教育資源達成對弱勢的關懷。
林佳龍今日在市政會議中說，中央推動12年國教後，教育的向上與向下延伸，地方政府佔據最重要的角色，唯擁有教育的權與責，掌握課程、師資、預算主導權，市府才能推動技職再造與產學合作，並進一步推動青年希望工程。
林佳龍說，過去國立高中職都是「省立」高中職，凍省後才成為國立學校，再改為隸屬於直轄市後，並沒有被矮化，過渡期間學生的畢業證書也可括號備註「國立」；國內包括建國高中等名校也是市立學校，可見影響辦學品質的關鍵還是在政府所投注的心力。
特殊教育、啟明、啟聰學校等「特教三校」，雖然人數不多但需要更多關注！林佳龍指出，市府會繼續投注教育資源，讓他們可以獲得良好照顧，達成政府對弱勢者關懷的目標，使他們成為促進社會進步的力量。
林佳龍強調投資教育的重要性！他說，教育是長期投資，需要好幾任市長持續的努力，如果政府對於教育的投資捉襟見拙，不投資於下一代，可能10年後孩子的競爭力就會明顯下降。
林佳龍認為，這次總預算中有37億元是中央撥給市府的改隸經費，若扣除這項預算，事實上今年度的總預算整體是降低的，總預算的多寡並不是衡量政府的標準，而是應該「把錢花在刀口上」，並同時帶動民間與教育的長期投資。
(中時)
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