德警選聖誕節引爆二戰炸彈 原因好合理
德國一周前就在南部城市奧格斯堡(Augsburg)找到一顆1.8噸重、二戰時期的未爆彈，但是直到聖誕節早上除爆專家才進行拆解。德警決定聖誕節才拆除這個炸彈，主要原因是這時候這時該城人煙稀少，許多人可能都待在親戚家。
根據美聯社(AP)報導，在該市3.2萬戶家庭、約5.4萬人在聖誕節當天早上10點前撤離後，警方還四處按門鈴、開著載著大聲公的箱型車，呼籲還在拖延的人早點離開。當地的學校和運動中心都暫時被改用為庇護所，但當地大部分人都已離開。
除爆專家清除了這個炸彈上堆積了70幾年的淤泥之後，才能找到炸彈上的三個引爆器，約晚間七點左右該市警方在推特上宣布：「聖誕節的好消息」。
這個炸彈是英國軍隊在二戰時投擲的，原本目的是要炸毀周遭建築物，讓之後投擲的炸彈才可更輕易地引發大火。該市上周就在中心地區一處建築工地發現這個炸彈，但德國警方最後決定在聖誕節當天才拆除，因為當天街上行駛的車輛稀少，許多人也很可能會待在親戚家。
在德國，發現二戰時期的炸彈並不稀奇，奧格斯堡在1944年2月25和26日時遭到美國和英國轟炸機空襲，多數的古蹟因此遭到摧毀。2011年德國為了解除另一顆在柯布倫茲(Koblenz)發現的炸彈，暫時撤離了4.5萬名居民。
(中時電子報)
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