大專籃球聯賽UBA 高師大技高3連勝

高師大校長吳連賞(中)開球。（吳江泉攝）

啦啦隊暖場。（吳江泉攝）

高師大地主隊奮戰。（吳江泉攝）

105學年度大專籃球聯賽(UBA)高雄場，在高師大體育館隆重熱鬧登場，吸引近千位熱愛籃球的青年學子與民眾到場觀賞。主辦單位特別邀請高師大校長吳連賞代表開球，參賽的15個隊伍也都由校長或高階師長親自領軍。為紓緩現場緊張氛圍，高師大安排今年校慶啦啦隊總冠軍視設系學生精彩表演，獲得滿堂彩。

高師大接連遇到強隊都對險勝，近2年排名前面的友隊台中科大及明道大學。昨晚最後一場晚上8點結束，高師大又以64:45擊敗勁敵康寧大學獲得3連勝佳績。

大專籃球聯賽UBA，是學年度大專院校重大體育賽事。今年高師大是地主隊，仍然派出由總教練徐耀輝教授親自指導訓練的「太極龜籃球隊」，該隊登錄球員18位，每位雖身懷絕技，但打球靠默默靠團隊，徐教授要求顏格治軍嚴謹，讓各方好漢匯集成為一支勁旅。不過體育系主任朱嘉華形容說，其實徐教授是「刀子口、豆腐心」，當隊員表現不如預期時，他總是上前微笑拍肩打氣，因此隊員非常敬佩徐總教練。

高師大校長吳連賞表示，他自己也非常熱愛籃球，當主辦單位協調借用高師大體育館時，豪不考慮一口答應，並請相關單位全力協助做好各項安排與規畫。

他認為，一場籃球賽就是一場團隊競技，每位隊員都需服膺總教練的指揮，從中讓學生培養團隊精神發揮團隊力量，所以他個人非常鼓勵學生參與類似體育活動，既可強身又可學習團隊合作。

(中時)