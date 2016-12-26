義大跨年煙火交通管制 義大客運轉運接駁

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義大跨年煙火交通管制義大客運轉運接駁路線圖。（吳江泉翻攝）

「2017紫耀義大‧義起愛你 夢幻立體煙火秀」12月31日在高雄義大世界登場，當天除實施3階段交通管制，另於永達技術學院仁武校區提供臨時停車場及接駁專車，義大客運照常行駛，散場時加開高鐵左營線服務民眾轉乘捷運。

交通道路管制日期、時段、路段及範圍如下：

（一）105年12月31日（六）中午12時至106年1月1日（日）上午6時

水管路三段（中正路至澄觀路）北側車道，除大客車（含公車、客運車輛、接駁車）、計程車（計程車招呼站）、救護車等車輛外，禁止車輛停放。

（二）105年12月31日（六）晚上9時至106年1月1日（日）上午6時

北至186甲線之學府路與學城路，南至水管路，東至台29線與仁林路，西至澄觀路，管制期間及範圍內，除大客車（含公車、客運車輛、接駁車）、救護車及具有通行證之車輛外，禁止車輛通行及停放。

交通管制第1階段從晚上9點起，管制自小客車(含計程車)進場，晚上11點起管制機車進場。第2階段起，開始散場管制，1月1日凌晨0點至凌晨1點，只開放接駁車和機車離場；第3階段為凌晨1點後，開放自小客車離場。

除管制通行時間，車輛離場請依照指定動線分流，停放於戶外第1、第2停車場的車輛，僅能由186甲線往大樹方向離開。停放於戶外第5停車場的車輛，請由186甲線往大社方向離場。停放於其他停車場的車輛，則由義大二路離場。

今年適逢連續假期，預估車潮將比往年多，請民眾多搭乘大眾運輸工具前往。31日下午兩點起，「永達技術學院仁武校區」開放臨時停車與啟用接駁站，民眾可於此轉乘免費的接駁車前往義大世界；活動結束時，亦可於義守大學旁「戶外第1停車場」搭乘往永達技術學院仁武校區的免費接駁專車。此外，義大世界也在永達技術學院、臨水管路旁，設置計程車招呼站，歡迎多加利用。

義大客運各營運路線，跨年當天依原班次時刻表正常營運，按定價收費，活動散場時加開高鐵左營線(8501)，民眾可搭乘高雄捷運至高鐵左營站，再轉乘「義大客運高鐵左營線(8501)」直達義大世界，活動結束時，再於義守大學旁「戶外第1停車場」轉運站，搭乘義大客運直達高鐵左營站，轉乘高雄捷運返家。

義大跨年煙火詳細交通資訊可至活動官網查詢，或致電免付費專線0800-656-077詢問。

(中時)